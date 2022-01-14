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الكويت: وفاة عاملين في حريق بوحدة لإسالة الغاز بميناء الأحمدي

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ميناء الأحمدي
ميناء الأحمدي
اقتصاد

الكويت: وفاة عاملين في حريق بوحدة لإسالة الغاز بميناء الأحمدي

وقع الحريق أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 وخلف 10 إصابات

رويترز

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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن سيطرتها على حريق اندلع في وحدة لإسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي بعد تعامل فرق الإطفاء معه.

وقالت الشركة على تويتر: "وقع قبل قليل حريق أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي، وقد قامت الشركة بتفعيل خطة الطوارئ، كما تقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق".

وأضافت الشركة أن الحريق أدى إلى وفاة عاملين متأثرين بجروحهما جراء الحريق، وخلف عدد من الإصابات.

ومصفاة الأحمدي هي واحدة من مصفاتين للنفط تمتلكهما شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية، وتزودان البلاد باحتياجاتها من مشتقات النفط، كما يتم التصدير منها إلى الخارج.

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