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النفط يواصل الصعود.. برنت يتجاوز 85 دولاراً

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

النفط يواصل الصعود.. برنت يتجاوز 85 دولاراً

ارتفع خام برنت 0.7%

سنغافورة - رويترز

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عادت أسعار النفط إلى الارتفاع، اليوم الجمعة، عقب تراجع في بداية جلسة اليوم وجلسة أمس، مدعومة بقيود العرض وضعف الدولار. يأتي ذلك رغم الإعلان عن موافقة الصين على السحب من احتياطاتها النفطية، بعد الاتفاق مع واشنطن التي قد تتحرك قريبا لكبح الأسعار التي ما زالت فوق 80 دولارا للبرميل، بينما أثرت القيود على الحركة في الصين لمكافحة تفشي كوفيد-19 على الطلب على الوقود.

وتوقعت عدة بنوك أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل هذا العام إذ من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 0.7% إلى 85.04 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس 0.34% إلى 82.47 دولار للبرميل.

وعلقت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعض الرحلات الجوية الدولية، وكثفت الجهود لكبح تفشي الفيروس في إقليم تيانجين بينما انتشرت السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في مدينة داليان بشمال شرقي الصين.

وحثت مدن كثيرة، منها بكين، السكان أيضا على عدم السفر خلال عطلة العام القمري الجديد، وهو ما قد يقلص الطلب على الوقود خلال موسم ذروة السفر.

محللون: أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار مع تفوق الطلب على المعروض طاقة أسعار النفط محللون: أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار مع تفوق الطلب على المعروض

كما سجلت الصين في 2021 أول انخفاض سنوي في واردات النفط الخام منذ 20 عاما.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الخميس إنها باعت 18 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لست شركات.

ورغم ذلك يتجه الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط للصعود للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من المخاوف بشأن الامدادات والمخاوف السياسية في ليبيا وقازاخستان، وانخفاض مخزونات الخام الأميركية لأدنى مستوى منذ 2018.

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