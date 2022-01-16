إنتاج ليبيا النفطي يرتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد إن إجمالي إنتاج ليبيا النفطي ارتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميا من 1.045 مليون برميل يوميا يوم الجمعة، وفق رويترز.

وفي 11 يناير الحالي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة القوّة القاهرة عن صادرات الخام من حقول الفيل والشرارة والوفاء.

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جاء ذلك بعدما أعيد فتح 4 حقول نفطية جنوب غرب ليبيا عقب إغلاق بـ"القوة" استمر 3 أسابيع من طرف حراس المنشآت النفطية.

وفتحت الحقول إثر نجاح مفاوضات الحراس مع السلطات الحكومية التي وعدتهم بالاستجابة إلى مطالبهم.

يشار إلى أن أفراداً من جهاز حماية المنشآت النفطية، كانوا أغلقوا في ديسمبر الماضي، إنتاج أربعة حقول رئيسية لإنتاج النفط والغاز، هي الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، ما أسفر عن فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم، وفقاً لبيان المؤسسة الوطنية للنفط.

حينها، بحث وزير النفط الليبي محمد عون مع رئيس حرس المنشآت النفطية الإغلاقات الأخيرة لبعض الحقول، داعيا المعتصمين إلى تغليب المصلحة العامة.

يذكر أن التوقف الذي بدأ في الحريقة خلال يناير، كان أسهم في انخفاض إنتاج ليبيا النفطي، حيث أُغلق حقل السرير النفطي وسط فرض حظر على الدخول والخروج منه.

وكان إنتاج النفط الليبي قد تعافى حينها إلى حوالي 1.25 مليون برميل يومياً، بعد إصلاح خط أنابيب رئيسي، في حين استمرت الجهود لإنهاء الإضراب الذي عرقل الصادرات في 3 من موانئ بالدولة.