شركة MAETEL الإسبانية تبحث الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بالبحرين

عقد رئيس هيئة الطاقة المستدامة في البحرين، الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، اجتماعاً افتراضياً عن بعد مع وفد رفيع المستوى من شركة MAETEL الإسبانية والتي تعد إحدى شركات مجموعة ACS العالمية والتابعة لمجموعة ليوا الاستثمارية LIWA Investment Corp العالمية المتخصصة في الخدمات النفطية ومشاريع الطاقة والمقاولات.

وذكر الدكتور ميرزا في بداية الاجتماع، إسهامات شركة MAETEL في المشاريع العالمية الكبرى في مجال الطاقة حول العالم ورصيد الخبرات المكتسبة من خلال أكثر من 20 سنة في هذه المجالات.

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وأشار إلى اهتمام الشركة بالفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وإمكانيات الاستفادة من الخبرات التنافسية العالمية التي تمتلكها الشركة والتي تحرص على تقديمها بمستويات تنافسية ومعايير عالمية، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا".

واستعرض أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية والمبادرات ذات الأولوية التي تعتزم الهيئة العمل عليها في إطار الجهود الوطنية للوصول للحياد الصفري الكربوني والأهداف الوطنية المعتمدة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وناقش فرص التعاون المشترك بين الهيئة وشركة MAETEL، وذلك بما يسهم في تشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين، ولإثراء قطاع الطاقة المتجددة في المملكة بالخبرات العالمية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين من اجل تعزيز مبادئ التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق ذكر وفد الشركة الشوط الذي قطعته هيئة الطاقة المستدامة برئاسة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا للنهوض بقطاع الطاقة المستدامة، معربين عن تطلعهم لدعم جهود الهيئة والعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة والمرجوة من الخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتها.