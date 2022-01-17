وزير الصناعة الإماراتي: نسعى للوصول بقدرات الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاوات

قال وزير الصناعة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، اليوم الاثنين، إن بلاده تسعى للوصول بقدرات الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاوات، نقلاً عن رويترز.

جاءت تصريحات الجابر خلال افتتاح قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في مقر معرض إكسبو 2020.

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وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" فرانشيسكو لا كاميرا، قال إن دولة الإمارات نجحت في رفع قدرة توليد الطاقة المتجددة لديها بنسبة تزيد على 32% خلال عام 2020 لتصل في أبريل 2021 إلى 2,54 غيغاوات، على الرغم من جائحة كوفيد 19.

وفي نوفمبر الماضي، وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" شراكة استراتيجية في مجال الطاقة النظيفة بهدف الحصول على قدرة 30 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030.