وزير الطاقة السعودي: دول أوبك+ فعلت الكثير لتحقيق استقرار سوق النفط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها "فعلوا الكثير" لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف أثناء حديثه عن أمن الطاقة "نعتقد أننا في أوبك+ فعلنا الكثير لتحقيق الاستقرار".

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وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان يحضر قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في معرض إكسبو 2020 في دبي.

يذكر أنه جرى الاتفاق في الاجتماع الرابع والعشرين لمجموعة أوبك بلس في 4 يناير الجاري على إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير، أي أن الأعضاء سيلتزمون بزيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل.

وخلال فبراير سيصل إنتاج السعودية إلى 10.22 مليون برميل يوميا، حيث تبلغ حصتها من الزيادة 105 آلاف برميل يوميا مقارنة بالشهر الحالي، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في الثاني من فبراير.

وفي تصريحات سابقة نشرت مطلع يناير الجاري، كان الأمير عبدالعزيز قد أكد استقلالية مجموعة أوبك بلس ضد أي تدخلات خارجية فيما يتعلق بقراراتها، موضحا اعتماد المجموعة على التصرف بمسؤولية وحذر.

وأشار إلى أن سياسة أوبك بلس نجحت بتزويد سوق النفط بما تحتاجه من إمدادات على الدوام.

وفيما يتعلق بالزيادات الشهرية لإنتاج النفط المتفق عليها، أشار الوزير إلى أن هذه الزيادات قد تحصل أو قد لا تحصل، وأن ذلك عائد لتقييم المجموعة لظروف السوق، مؤكدا وجود المزيد من الأدوات في جعبة أوبك بلس لاستخدامها لإدارة السوق في ظل وجود الكثير من المتغيرات.