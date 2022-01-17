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وزير الطاقة السعودي: من حق أميركا السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية

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وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مناسبة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
النفط

وزير الطاقة السعودي: من حق أميركا السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية

جاءت تصريحاته خلال زيارته لمعرض أكسبو في دبي اليوم

رويترز

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إنه "مرتاح" على الدوم لأسعار النفط وإنه من حق الحكومة الأميركية السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية من عدمه، وفقا لرويترز.

ونقلت وكالة بلومبرغ، عن الأمير عبد العزيز، قوله اليوم، على هامش زيارته لمعرض أكسبو في دبي، إنه "غير قلق" من ارتفاع النفط بأكثر من 10% هذا العام، حتى مع تزايد التوقعات بأن تصل الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، مع استمرار قيود العرض على الرغم من استعداد الصين للسحب من احتياطيات الخام قرب السنة القمرية الجديدة.

وبدأ خام برنت تداولات الأسبوع، على ارتفاع 0.36% ليصل إلى 86.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.47% ليصل إلى 83.69 دولار للبرميل.

يأتي ذلك بعدما أنهت العقود الآجلة لمزيج برنت جلسة تداول الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، مرتفعة 1.59 دولار أو 1.9% لتسجل عند التسوية 86.06 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، مرتفعة 5.4% في الأسبوع. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 1.70 دولار أو 2.1% إلى 83.82 دولارا للبرميل مسجلة ارتفاعا 6.3% في الأسبوع.

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