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"هندوستان بتروليوم" الهندية ترفع وارداتها من نفط العراق 45% في 2022

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حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
النفط

"هندوستان بتروليوم" الهندية ترفع وارداتها من نفط العراق 45% في 2022

بغرض تغطية قدرات التكرير الإضافية

نيودلهي - رويترز

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قالت مصادر مطلعة إن شركة هندوستان بتروليوم كورب لتكرير البترول التابعة للدولة في الهند ستزيد مشترياتها من النفط العراقي بنسبة 45% هذا العام لتغطية قدرات التكرير الإضافية.

وقالت المصادر إن الشركة ستستورد 3.2 مليون طن أي حوالي 64 ألف برميل يوميا من العراق هذا العام ارتفاعا من 44 ألفا في 2021.

والعراق هو أبرز موردي النفط للهند، وسيؤدي قرار الشركة الهندية لتعزيز وضعه في أسواق الهند.

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وسيتمكن العراق باعتباره ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من زيادة صادراته بما يصل إلى 250 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام بعد استكمال إنشاء محطات للضخ بموانيه على الخليج.

وفي العام الماضي قال إم.كيه. سورانا رئيس الشركة الهندية إن واردات الشركة من النفط الخام عالي الكبريت ستزداد بعد توسعة قدرة مصفاتها في فيزاج من 166 ألف برميل يوميا إلى 300 ألف برميل يوميا بحلول مارس/ آذار المقبل.

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