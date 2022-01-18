أوبك: سوق النفط مدعومة بشكل كبير في 2022 رغم تأثير أوميكرون

التزمت منظمة أوبك اليوم الثلاثاء بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عام 2022 على الرغم من متغير فيروس كورونا أوميكرون والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة، وتوقعت أن تظل سوق النفط مدعومة جيدًا خلال العام.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي.

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وقالت أوبك في التقرير: "ليس من المتوقع أن تعيق إجراءات السياسة النقدية زخم النمو الاقتصادي العالمي الأساسي".

"من المتوقع أن تظل سوق النفط مدعومة جيدًا طوال عام 2022".

ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات الشهر الماضي. على أساس سنوي وفقًا لأوبك، فيما يستخدم العالم أكثر من 100 مليون برميل يوميًا من النفط في عام 2019.

وقالت أوبك: "بينما قد يكون لمتغير أوميكرون الجديد تأثير في النصف الأول من عام 2022، والذي يعتمد على أي إجراءات إغلاق أخرى ومستويات الاستشفاء المتزايدة التي تؤثر على القوى العاملة، فإن توقعات النمو الاقتصادي لا تزال قوية".

وفي اجتماعها الأخير، اتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في فبراير.

وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك في ديسمبر ارتفع بمقدار 170 ألف برميل يوميا إلى 27.88 مليون برميل يوميا، وهو ارتفاع أقل مما المسموح به بموجب الاتفاق.