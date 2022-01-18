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سينوبك الصينية تتسلم أول شحنة غاز مسال من قطر

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سينوبك الصينية
طاقة

سينوبك الصينية تتسلم أول شحنة غاز مسال من قطر

تحمل 94 ألف طن من الغاز

سنغافورة - رويترز

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أفادت وسائل إعلام محلية رسمية اليوم الثلاثاء بأن شركة سينوبك الصينية تسلمت أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاق توريد جديد محدد الأجل جرى توقيعه العام الماضي مع قطر للبترول.

وأوردت صحيفة تيانجين اليومية التي تديرها الدولة، أن ناقلة الغاز "السهلة"، التي تحمل 94 ألف طن من الغاز القطري، تم تفريغها في محطة تيانجين التابعة لسينوبك في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

يأتي هذا في إطار اتفاق جرى توقيعه مع قطر للبترول في مارس/ آذار لتوريد مليوني طن سنويا لمدة عشر سنوات، على أن يبدأ التوريد هذا الشهر.

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