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غولدمان ساكس يرفع توقعاته: نفط برنت بـ 100 دولار في النصف الثاني 2022

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أسعار النفط

غولدمان ساكس يرفع توقعاته: نفط برنت بـ 100 دولار في النصف الثاني 2022

البنك العالمي يرفع تقديرات من 85 دولار إلى 105 دولارات للبرميل بحلول 2023

دبي - العربية.نت

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رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار خام برنت من 81 دولارا إلى 96 دولارا في 2022 ومن 85 دولارا إلى 105 دولارات في 2023.

جاءت توقعات البنك العالمي لأسعار النفط، بـ 90 دولارا لبرميل خام برنت خلال الربع الأول من 2022 و95 دولارا و100 دولار خلال الربع الثاني والنصف الثاني من نفس العام على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خلال التعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.85% إلى 88.08 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر 2014.

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وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23% إلى 85.69 دولار للبرميل.

برر بنك "غولدمان ساكس" توقعاته بأن يصل سعر النفط إلى 100 دولار في النصف الثاني من العام الحالي، بعدد من الأسباب أبرزها انحسار تداعيات فيروس "أوميكرون" على الطلب وزيادة تعطل سلاسل الإمداد.

وقال إن هذه العوامل ساهمت في استمرار العجز في سوق النفط العالمية.

وعلى مستوى معدل السعر السنوي، رفع البنك توقُّعاته لخام برنت خلال العامين الحالي والقادم إلى 95 دولارا و105 دولارات على التوالي.

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