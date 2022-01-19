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المزروعي: لا أشعر بالقلق بشأن توقعات زيادة أسعار النفط في الأجل القصير

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سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي
وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي
النفط

المزروعي: لا أشعر بالقلق بشأن توقعات زيادة أسعار النفط في الأجل القصير

معبراً عن قلقه في الأجل الطويل إذا كانت هناك دعوات لعدم الاستثمار في الهيدروكربونات

أبوظبي  - رويترز

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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي للصحافيين اليوم الأربعاء، إنه "لا يشعر بالقلق فيما يتعلق بالأجل القصير" ردا على سؤال عن توقعات المحللين بزيادة أسعار النفط وتجاوزها 100 دولار للبرميل.

وأضاف على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة "سنواصل عملنا بزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا".

وتابع "يساورني القلق بشأن الأجل الطويل إذا كانت هناك دعوات بأنه لا يتعين علينا الاستثمار (في الهيدروكربونات)".

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يتوقع محللون نقص المعروض من النفط في 2022، وهو ما يعود لأسباب منها تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان متوقعا في ظل السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا، إذ يشير البعض إلى عودة سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

ومما يفاقم المخاوف بشأن الإمدادات المشكلات الجيوسياسية في روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك.

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