.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الوحدة الثانية بالمحطة النووية الإماراتية تبدأ العمل في غضون شهور

  • الخط
محطة براكة
محطة براكة النووية في الإمارات
اقتصاد الإمارات

الوحدة الثانية بالمحطة النووية الإماراتية تبدأ العمل في غضون شهور

تنتج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 85% من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول 2025

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الأربعاء، إن الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية ستبدأ العمل على المستوى التجاري في الشهور المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر عن التمويل المستدام في أبوظبي أن الوحدة الثالثة من المحطة، التي من المنتظر أن تضم أربعة مفاعلات، ستبدأ العمل في أواخر 2022.

وتم ربط الوحدة الأولى لمحطة براكة بشبكة الكهرباء الوطنية في أغسطس/ آب 2020 والوحدة الثانية في سبتمبر/ أيلول 2021.

وبعد استكمال محطة براكة، التي تشيدها شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، سيكون بها أربعة مفاعلات تعمل بطاقة إجمالية 5600 ميجاوات وهو ما يعادل نحو 25% من ذروة الطلب في الإمارات.

وقال الحمادي في الأسبوع الماضي إن من المنتظر أن تنتج المؤسسة 85% من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول 2025.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حكومة بينيت تهدم مشتل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح حكومة بينيت تهدم مشتل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح
اكتشف المزيد