الوحدة الثانية بالمحطة النووية الإماراتية تبدأ العمل في غضون شهور

قال محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الأربعاء، إن الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية ستبدأ العمل على المستوى التجاري في الشهور المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر عن التمويل المستدام في أبوظبي أن الوحدة الثالثة من المحطة، التي من المنتظر أن تضم أربعة مفاعلات، ستبدأ العمل في أواخر 2022.

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وتم ربط الوحدة الأولى لمحطة براكة بشبكة الكهرباء الوطنية في أغسطس/ آب 2020 والوحدة الثانية في سبتمبر/ أيلول 2021.

وبعد استكمال محطة براكة، التي تشيدها شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، سيكون بها أربعة مفاعلات تعمل بطاقة إجمالية 5600 ميجاوات وهو ما يعادل نحو 25% من ذروة الطلب في الإمارات.

وقال الحمادي في الأسبوع الماضي إن من المنتظر أن تنتج المؤسسة 85% من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول 2025.