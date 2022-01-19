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مسؤولون: استئناف تدفق النفط في خط أنابيب كركوك - جيهان

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انفجار أنابيب نفط
حريق في أنابيب نفط- أرشيفية
اقتصاد تركيا

مسؤولون: استئناف تدفق النفط في خط أنابيب كركوك - جيهان

بعد إخماد حريق

أنقرة – رويترز

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قال مسؤولون أتراك، اليوم الأربعاء، إن تدفق النفط الخام استؤنف في خط أنابيب كركوك-جيهان، بعد توقفه أمس الثلاثاء، بسبب انفجار قرب خط الأنابيب في إقليم كهرمان مرعش في جنوب شرقي تركيا.

وكانت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب قد ذكرت أنه تم إخماد حريق في خط أنابيب كركوك-جيهان، وأن تدفق النفط سيستأنف في غضون ساعة واحدة.

وأضافت بوتاس أن السلطات أخمدت الحريق بالقرب من خط الأنابيب، مشيرة إلى أنها "اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وسيبدأ تدفق النفط في غضون ساعة واحدة".

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وإلى ذلك، أعلنت وزارة النفط العراقية أن خط الأنابيب الكردي إلى جيهان يضخ حاليا 75 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن التوقف الذي حدث لخط الأنابيب لن يؤثر على الصادرات وسيكون هناك تدفقات إضافية في وقت لاحق للتعويض.

والحريق هو أحدث حلقة في سلسلة اضطرابات الإمدادات التي دفعت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

وتسبب انفجار بالقرب من إقليم كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا في توقف تدفق النفط بين كردستان العراق وميناء جيهان التركي أمس.

وأظهرت بيانات الشحن على رفينيتيف أيكون أن متوسط صادرات الخام الكردية بلغ 10 ملايين برميل شهريا بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول. ومنذ بداية يناير/ كانون الثاني، جرى تحميل 5.2 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن الشحنات تتجه بشكل أساسي إلى مصافي تكرير في دول على البحر المتوسط مثل اليونان وكرواتيا وإيطاليا وإسبانيا.

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