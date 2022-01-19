اقتصاد ليبيا
رئيس مؤسسة النفط: ليبيا تخطط للحفاظ على الإنتاج عند 1.2 مليون برميل
مصطفى صنع الله: نأمل أن تتمكن من زيادة الإنتاج إذا حصلت على ميزانية إضافية
قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في مؤتمر صحفي في طرابلس اليوم الأربعاء، إن المؤسسة تخطط للحفاظ على الإنتاج عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا في 2022.
وذكر أن المؤسسة تأمل أن تتمكن من زيادة الإنتاج إذا حصلت على ميزانية إضافية، مضيفا أن الشركة تخطط لبدء تشغيل حقلين جديدين هذا العام، وهو ما سيضيف طاقة إضافية بنحو 18 ألف برميل يوميا.
مادة اعلانية
ولفت صنع الله إلى أن الميزانية المطلوبة لهذا العام 31 مليار دينار ليبي ولو تحصلنا عليها يمكن أن نصل إلى إنتاج 1.4 مليون برميل.
اقرأ أيضاً
-
الليرة اللبنانية تواصل ارتفاعها بفضل تدخل المركزيخبراء اقتصاديون: التدخل غير مستدام ما لم تنفذ الحكومة الإصلاحات المؤجلة اقتصاد
-
جونسون: رفع الجزء الأكبر من قيود كورونا والجائحة لم تنته بعد20 نائبا من المحافظين الشباب اجتمعوا الثلاثاء للبحث في التصويت على حجب الثقة عن جونسون اقتصاد
-
الإمارات تعتزم إنشاء منصة لسوق الكهرباء تمهيداً للتصديروتمكين الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية