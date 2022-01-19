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رئيس مؤسسة النفط: ليبيا تخطط للحفاظ على الإنتاج عند 1.2 مليون برميل

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المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط
اقتصاد ليبيا

رئيس مؤسسة النفط: ليبيا تخطط للحفاظ على الإنتاج عند 1.2 مليون برميل

مصطفى صنع الله: نأمل أن تتمكن من زيادة الإنتاج إذا حصلت على ميزانية إضافية

دبي - العربية.نت

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قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في مؤتمر صحفي في طرابلس اليوم الأربعاء، إن المؤسسة تخطط للحفاظ على الإنتاج عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا في 2022.

وذكر أن المؤسسة تأمل أن تتمكن من زيادة الإنتاج إذا حصلت على ميزانية إضافية، مضيفا أن الشركة تخطط لبدء تشغيل حقلين جديدين هذا العام، وهو ما سيضيف طاقة إضافية بنحو 18 ألف برميل يوميا.

ولفت صنع الله إلى أن الميزانية المطلوبة لهذا العام 31 مليار دينار ليبي ولو تحصلنا عليها يمكن أن نصل إلى إنتاج 1.4 مليون برميل.

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