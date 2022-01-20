الإكوادور تأمل برفع إنتاجها النفطي إلى 425 ألف برميل بحلول نهاية العام

قالت شركة النفط المملوكة للدولة في الإكوادور الأربعاء، إنها تستهدف متوسط إنتاج عند 425 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول نهاية 2022.

وبلغ متوسط إنتاج الشركة حوالي 380 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي حتى نوفمبر تشرين الثاني وتضاءل في ديسمبر كانون الأول بعد تعليق الضخ وتوقف الصادرات في خط أنابيب رئيسي.

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وبحسب وزارة الطاقة، بلغ إنتاج النفط، بما في ذلك من الشركات الخاصة، 491 ألف و707 براميل يوم الاثنين.

وكان رئيس الأكوادور جويلرمو لاسو قد عبًر في السابق عن أمله بتعزيز إنتاج بلاده من النفط والغاز إلى مليون برميل يوميا بحلول نهاية فترة رئاسته في 2025.