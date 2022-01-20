النفط يتراجع عن أعلى مستوى منذ 2014.. وبرنت دون 88 دولاراً

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس مع جني المستثمرين للأرباح في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر، لكن زيادة الطلب وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات دعمت الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 87.95 دولار للبرميل، وذلك بعد أن هبطت بما يزيد عن دولار في وقت سابق. وكان خام القياس الأوروبي قد صعد إلى 89.17 دولار للبرميل أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسليم فبراير/ شباط ستة سنتات أو 0.1% إلى 86.90 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بنحو دولار في وقت سابق. وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يصل إلى 87.91 دولار أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير شباط اليوم الخميس، في حين بلغت قيمة العقد الأكثر تداولا لتسليم مارس/ آذار 85.41 دولار للبرميل، بانخفاض 0.5%.

وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة "قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط في طريقه للوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة".

وأضافوا "تساعد تعطيلات الإمدادات على المدى القصير أيضا في الحد من المعروض بالأسواق. وارتفع خام برنت بحدة بعد تقارير عن تعطل خط أنابيب رئيسي يمتد من العراق إلى تركيا بسبب انفجار".

ومع ذلك، قال مسؤولون أمس الأربعاء إن تدفق النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان استؤنف بعد أن توقف يوم الثلاثاء بسبب الانفجار الذي وقع قرب خط الأنابيب في إقليم كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا.

وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات هذا الأسبوع بعد أن هاجمت ميليشيا الحوثي اليمنية دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك.

وفي الوقت نفسه، حشدت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، قواتها قرب الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف من احتمال حدوث غزو وما قد يعقبه من غموض بشأن الإمدادات.