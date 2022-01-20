النفط
عودة خط أنابيب كركوك - جيهان النفطي للعمل بكامل طاقته
بعد حريق أوقف التدفقات عبر الخط يوم الثلاثاء
قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الخميس، إن خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من كركوك في العراق إلى ميناء جيهان التركي عاد للعمل بكامل طاقته بعد حريق أوقف التدفقات عبر الخط يوم الثلاثاء.
وكان مصدر أمني قد قال أمس الأربعاء، إن الانفجار الذي تسبب في الحريق نتج عن سقوط برج كهرباء.
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وقالت وزارة النفط العراقية أمس إن خط الأنابيب استأنف العمل بمعدل 75 ألف برميل يوميا.
وفي ديسمبر كانون الأول، ضخ خط الأنابيب حوالي 500 ألف برميل يوميا من حكومة كردستان وشركة تسويق النفط العراقية سومو.
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