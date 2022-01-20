مصر توقع اتفاقيتين جديدتين لاستكشاف النفط في الصحراء الشرقية والغربية

وقع وزير البترول المصري، طارق الملا، اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس جلوب الكندية وفاروس انرجي للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية بإجمالي استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً.

وقع الاتفاقيتين مع الملا عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وكريج وليام روبرتسون المدير الإقليمي لشركة ترانس جلوب والجيولوجي ماجد عبدالحليم المدير العام لشركة فاروس انرجي.

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وتشمل الاتفاقية الأولى مع شركة ترانس جلوب الكندية الدمج لمناطق شمال غرب غارب وغرب غارب وغرب بكر بالصحراء الشرقية وضخ استثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام، بينما تستهدف الاتفاقية الثانية مع شركة فاروس انرجي ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

وأوضح طارق الملا أن التوقيع يأتي امتدادا للاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع الشركات البترولية العاملة في مصر في اطار جهود الوزارة المستمرة لتحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف الأنشطة لتعظيم معدلات الإنتاج خاصة مع الارتفاع الحالي الذي تشهده مستويات أسعار البترول العالمية، لافتا إلى أن الاتفاقيتين تستهدفان زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات بعدد من مناطق الامتياز واستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج بما يسهم في زيادة الاحتياطيات والإنتاج البترولي بتلك المناطق.