معهد البترول: مخزونات النفط الأميركية 1.4 مليون برميل خلال أسبوع

قالت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وبحسب المصادر، زادت مخزونات الخام بمقدار 1.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 14 يناير/كانون الثاني. وارتفعت مخزونات البنزين 3.5 مليون برميل بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.2 مليون برميل.

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وأمس الأربعاء، تجاوزت عقود برنت مستوى 89 دولارا للبرميل، كما قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من دولارين إلى 87.61 دولار للبرميل.

يأتي هذا بعد مكاسب أمس لخام برنت 1.2% كما كان خام القياس الأوروبي قد لامس 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه محللون إمدادات محدودة من النفط في 2022، وهو ما يعود لأسباب منها تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان متوقعا في ظل السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا، إذ يشير البعض إلى عودة سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

ومما فاقم المخاوف بشأن الإمدادات، المشكلات الجيوسياسية في روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء إن من المتوقع أن تتحول السوق إلى تحقيق فائض في الربع الأول من العام الجاري.

ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن مخزونات النفط والوقود التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، وأن انخفاض الإمدادات قد يتسبب في تذبذب سوق النفط في عام 2022.