وزير الطاقة: السعودية ستكون مهيمنة في مجال الهيدروجين الأخضر

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن هناك من لا يعجبه أن يرى المملكة مهيمنة في مجال الهيدروجين الأخضر، لكننا سنكون كذلك، ولدينا الإمكانات لنكون أقل دولة في العالم في تكلفة إنتاجه.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن هناك دافعا اقتصاديا كبيرا لتحقيق مستهدفاتنا في التحول بمجال الطاقة، ولا أعرف بلداً آخر بإمكانه أن يثبت مثل ذلك.

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وتابع: "علينا ألا نكون متحيزين وانتقائيين فيما يخص استخدام مصادر الطاقة، بل علينا أن ندع هذا القرار لكل دولة لتتخذه حسب ما تراه مناسباً وبناءً على مواردها الطبيعية وإمكانياتها".

وقال وزير الطاقة، إن كل استراتيجية للطاقة يجب أن تكون قائمة على ثلاث ركائز هي أمن الطاقة ونمو الاقتصاد وازدهاره واستدامته، والتغير المناخي، مضيفاً "ويجب ألا نخل بواحدة من هذه الركائز لأجل أخرى".

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن مبادرة السعودية الخضراء تختص بتحقيق طموحات المملكة، أما مبادرة الشرق الأوسط الأخضر فهي مبادرة نحاول من خلالها تحقيق ما يطمح إليه الشرق الأوسط بأكمله.

وأشار إلى أن الركيزة الرئيسية لمبادرة السعودية الخضراء هي نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي ندعو إليه منذ نوفمبر 2019، ومن خلاله سنحقق أهدافنا دون الإخلال بالركائز الثلاث للطاقة.

وأضاف أن الاقتصاد الدائري للكربون قائم على 4 محاور، هي: الخفض وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام والإزالة والمملكة تعمل على جميع هذه المحاور.

وتابع الوزير: "أرجو أن يكون الجميع متفقين على الحد من انبعاثات جميع غازات الاحتباس الحراري والاستفادة من كل تقنية موجودة وابتكار تقنية جديدة لتحقيق هذا الهدف".