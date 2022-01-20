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وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيبقى قوياً رغم أوميكرون

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النفط

وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيبقى قوياً رغم أوميكرون

رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي بـ200 ألف برميل يوميا في 2022

دبي - العربية.نت

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أفادت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط قد تتفوق على الطلب قريباً مع توجه عدد من الدول المنتجة لضخ مستويات قياسية من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة.

ولا تستبعد الوكالة أن تقوم كل من روسيا والسعودية بكسر مستويات الإنتاج القياسية التي ضختها في السابق مع استمرار الزيادة التدريجية في الإنتاج ضمن اتفاق أوبك بلس.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الإنتاج العالمي بأكثر من 6 ملايين برميل يوميا عن التوقعات السابقة هذا العام بدعم من الإنتاج السعودي.

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وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن مخزونات النفط والوقود التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند أدنى مستوياتها في سبع سنوات وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات في السوق في حال تعثر المعروض.

من جانب آخر رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب بـ200 ألف برميل يوميا لهذا العام إلى 99.7 مليون برميل يوميا، بسبب محدودية تأثير متحور أوميكرون على الاقتصاد.

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