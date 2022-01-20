كيانات حكومية سعودية توقع مذكرات تفاهم لاستخدام مركبات تعمل بالهيدروجين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إن وزارته وقعت 8 مذكرات تفاهم مع كيانات حكومية لاستخدام مركبات تعمل بالهيدروجين، وفقاً لرويترز.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، في تغريدة لها، بموقع التواصل تويتر، عن توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء لتنفيذ عدد من المشروعات التجريبية حول استخدامات الهيدروجين في مواقع وطرق مختارة في عدد من مدن المملكة.

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وذكرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن وزير الطاقة السعودي ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ مشروعات تجريبية لتطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل بمدن الهيئة، وذلك في إطار مبادرة الاقتصاد الكربوني الدائري.

كان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال إن هناك من لا يعجبه أن يرى المملكة مهيمنة في مجال الهيدروجين الأخضر، لكننا سنكون كذلك، ولدينا الإمكانات لنكون أقل دولة في العالم في تكلفة إنتاجه.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن هناك دافعا اقتصاديا كبيرا لتحقيق مستهدفاتنا في التحول بمجال الطاقة، ولا أعرف بلداً آخر بإمكانه أن يثبت مثل ذلك.