3 مليارات دولار وفورات دول الخليج منذ تشغيل مشروع الربط الكهربائي

ناقشت هيئة الربط الكهربائي الخليجي خلال اجتماع مع الشركة المصرية لنقل الكهـرباء وشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية المبادئ التأسيسية لمشروع الربط الكهربائي المشترك الذي عُقد على مدار يومين في دبي.

حضر الاجتماع أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وأمجد الرواشدة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، وصباح مشالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما وحضر الاجتماع استشاري الدراسة "EGI".

مادة اعلانية

وبحث الاجتماع مسودة الورقة الاستراتيجية والمبادئ والنماذج التجارية المطروحة لمشروع الربط الكهربائي الثلاثي، والتي أثبتت الدراسة جدوى الربط بين الأطراف الثلاثة، كما تم استعراض ملخص لدراسة جدوى الربط الكهربائي، والتي شملت دراسات فنية واقتصادية وكذلك استعراض الأمور التنظيمية والهيكلة لإنشاء وتشغيل الرابط الكهربائي.

وشاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي بخبرتها في هذا المجال من الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واتفقت الأطراف على خطة عمل لإتمام الإجراءات المطلوبة ومنها إعداد تقرير "Business Case" يوضح فوائد الربط الكهربائي "بناء على دراسة الجدوى" والهيكل التنظيمي والمخاطر وخيارات التمويل قبل نهاية العام.

وخلال الاجتماع أكد الحضور أهمية مشروع الربط الكهربائي لما له من فوائد فنية واقتصادية وخاصة تمكين الشبكات لتركيب وتشغيل الطاقة المتجددة بسعات أكبر إضافة إلى البعد الاستراتيجي للمشروع حيث سيشكل جزءا أساسيا للربط العربي والسوق العربية المشتركة للكهرباء وأيضا الربط مع أوروبا.

يذكر أنه قد تم توقيع اتفاقية بين الأطراف الثلاثة في شهر نوفمبر من العام 2019، والتي كانت تهدف على دراسة الربط الكهربائي بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن تحقيق المنافع المشتركة بين الأطراف ويسهم في دعم شبكات الكهرباء وتحسين جودة الكهرباء وزيادة موثوقية الشبكات المترابطة، كذلك العمل على تأسيس البنية الكهربائية الأساسية لتطوير سوق تجارة الطاقة بين الأطراف الثلاثة.

ويساهم خط الربط الكهربائي بنقل حوالي 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في المراحل الأولية للمشروع، وستتم زيادة سعة النقل الكهربائي في المراحل اللاحقة للمشروع بما يلبي تلبية الطلب على الكهرباء في أطراف الربط الثلاثة، كما أنه سيتم استخدام أفضل التقنيات في مجال الربط الكهربائي بين الدول في هذا المشروع لتحقيق أفضل معايير الأمن والموثوقية في الربط الكهربائي.

وقال أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لــ هيئة الربط الكهربائي الخليجي إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعَدُّ من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.

وأضاف أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي حققت وفورات اقتصادية لدول المجلس العام تجاوز مبلغ 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي وحتى الآن منوهاً إلى أن الوفر الذي تحقق شمل وفراً في توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن العمل على الربط بين دول الجوار يأتي كجزء من الاستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة للمساهمة في إيجاد سوق كهرباء وتعزيز تبادل الطاقة الكهربائية وذلك في ضوء ارتفاع نسب النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، وقال إن الهيئة بادرت بدراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي داخل وخارج منظومة دول مجلس التعاون وأن الربط مع مصر والأردن سيكون بوابة للعبور لإفريقيا وأوروبا والاستثمار في مجال الطاقة من خلال تجارة الطاقة وتوفيرها كسلعة استراتيجية يمكن تسويقها عبر الإقليم العربي وصولا إلى أوروبا.

وأضاف أن الهيئة تعمل على مد الربط للدول المجاورة ولديها مشاريع هامة على المدى البعيد تريد الربط بمنظومة الربط الكهربائي في أفريقيا وأوروبا لما سيجلب منافع اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون.