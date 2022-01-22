مستثمرو النفط يجنون الأرباح من أعلى الأسعار في 7 سنوات

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، الجمعة، تحت ضغط زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية في حين جنى المستثمرون الأرباح من صعود الأسعار إلى أعلى مستوى في سبع سنوات في وقت سابق من الأسبوع.

مع ذلك ارتفع خاما القياس لخامس أسبوع على التوالي، ليحققا نحو 2% هذا الأسبوع. وارتفعت الأسعار بأكثر من 10% منذ بداية العام وسط مخاوف من شح الإمدادات.

مادة اعلانية

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.6% ليستقر السعر عند 87.89 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.5% ليستقر عند 85.14 دولار للبرميل.

في وقت سابق من الأسبوع ارتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى لكل منهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وقال ستيفن برينوك المحلل بمؤسسة بي.في.إم إن "التراجع الأخير يرجع على الأرجح إلى مزيج من جني الأرباح قبل العطلة الأسبوعية وغياب محفزات التفاؤل"، مشيرا إلى البيانات المتشائمة أمس الخميس من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

قال محللون آخرون أيضا إنهم يتوقعون أن يكون الضغط الحالي على الأسعار محدودا بسبب المخاوف من الإمدادات والطلب المتزايد.

ومع ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء إن من المتوقع أن يتجاوز المعروض النفطي الطلب قريبا، إذ إن من المنتظر أن يضخ بعض المنتجين الخام عند أعلى المستويات على الإطلاق أو فوقها، فيما يصمد الطلب رغم انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.