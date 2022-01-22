مصدران: ارتفاع امتثال "أوبك+" لخفض الإنتاج لـ 122% في ديسمبر

قال مصدران من مجموعة أوبك + لرويترز إن التزام المجموعة باتفاق خفض إنتاج النفط زاد إلى حوالي 122% في ديسمبر /كانون الأول، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر /تشرين الثاني الذي بلغ 117%.

أشار المصدران إلى أن بعض الدول الأعضاء ما زالت تجد صعوبة في زيادة إنتاجها.

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قالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن المجموعة فوّتت أهدافها الإنتاجية بواقع 790 ألف برميل يوميا في ديسمبر /كانون الأول، في وقت وجدت فيه بعض الدول المنتجة في غرب إفريقيا مثل نيجيريا وأنغولا صعوبات في زيادة الإنتاج.

أوضح المصدران أن نسبة امتثال دول منظمة "أوبك" بلغت 127% في ديسمبر /كانون الأول، بينما حقق المنتجون من خارج أوبك امتثالا بنسبة 114%.