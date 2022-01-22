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مصدران: ارتفاع امتثال "أوبك+" لخفض الإنتاج لـ 122% في ديسمبر

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مصدران: ارتفاع امتثال "أوبك+" لخفض الإنتاج لـ 122% في ديسمبر

مستوى أعلى من نظيره في نوفمبرعند نسبة 117%

لندن - رويترز

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قال مصدران من مجموعة أوبك + لرويترز إن التزام المجموعة باتفاق خفض إنتاج النفط زاد إلى حوالي 122% في ديسمبر /كانون الأول، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر /تشرين الثاني الذي بلغ 117%.

أشار المصدران إلى أن بعض الدول الأعضاء ما زالت تجد صعوبة في زيادة إنتاجها.

قالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن المجموعة فوّتت أهدافها الإنتاجية بواقع 790 ألف برميل يوميا في ديسمبر /كانون الأول، في وقت وجدت فيه بعض الدول المنتجة في غرب إفريقيا مثل نيجيريا وأنغولا صعوبات في زيادة الإنتاج.

أوضح المصدران أن نسبة امتثال دول منظمة "أوبك" بلغت 127% في ديسمبر /كانون الأول، بينما حقق المنتجون من خارج أوبك امتثالا بنسبة 114%.

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