العراق يتوقع ارتفاع صادراته النفطية إلى 3.3 مليون برميل يوميا في فبراير

قال مساعد مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، اليوم الأحد، إن متوسط صادرات النفط العراقي بلغ 3.2 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.

وتوقع نزار أن يرتفع متوسط صادرات النفط العراقي ليصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط.

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ويلتزم العراق باتفاق مجموعة أوبك + لخفض الإنتاج والتى أقرت زيادات تدريجية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا منذ أغسطس 2021.

وقال مصدران من مجموعة أوبك + إن التزام المجموعة باتفاق خفض إنتاج النفط زاد إلى حوالي 122% في ديسمبر /كانون الأول، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر /تشرين الثاني الذي بلغ 117%.