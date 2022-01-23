النفط
العراق يتوقع ارتفاع صادراته النفطية إلى 3.3 مليون برميل يوميا في فبراير
التزام أوبك + باتفاق خفض الإنتاج 122% في ديسمبر
قال مساعد مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، اليوم الأحد، إن متوسط صادرات النفط العراقي بلغ 3.2 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.
وتوقع نزار أن يرتفع متوسط صادرات النفط العراقي ليصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط.
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ويلتزم العراق باتفاق مجموعة أوبك + لخفض الإنتاج والتى أقرت زيادات تدريجية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا منذ أغسطس 2021.
وقال مصدران من مجموعة أوبك + إن التزام المجموعة باتفاق خفض إنتاج النفط زاد إلى حوالي 122% في ديسمبر /كانون الأول، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر /تشرين الثاني الذي بلغ 117%.
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