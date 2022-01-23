مفوضة الطاقة: الاتحاد الأوروبي على اتصال مع شركاء لزيادة إمدادات الطاقة

قالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون بعد اجتماع مع وزراء الطاقة الأوروبيين في فرنسا السبت إن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع شركاء بشأن إمكانية زيادة إمدادات الغاز للتكتل.

وتسببت أزمة إمدادات الغاز في أوروبا والتي يعتقد على نطاق واسع إنها ناجمة عن ندرة تدفقات الغاز من روسيا، في ارتفاع أسعار الطاقة. وتنفي موسكو التلاعب في الإمدادات.

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وقالت سيمسون إنها ستحضر مؤتمرات في أذربيجان وواشنطن في فبراير/شباط لمناقشة سبل زيادة شحنات الغاز إلى أوروبا.

وأضافت للصحفيين "مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي أقل بكثير من المعتاد في هذا الوقت من العام".

وقالت إن اجتماع الوزراء في مدينة أميان الفرنسية بحث حالة عدم اليقين في الأسواق الناجمة عن أزمة أوكرانيا والانخفاضات الكبيرة في التدفقات من روسيا في الأشهر الأخيرة.

وسلطت سيمسون الضوء على اقتراح المفوضية الأوروبية المقدم في ديسمبر كانون الأول والذي يهدف إلى مراجعة لوائح إمدادات الغاز لتحسين التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن تخزين الغاز.