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أسعار النفط ترتفع 1%.. برنت نحو 89 دولاراً

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع 1%.. برنت نحو 89 دولاراً

بسبب الخوف من نقص المعروض

دبي - العربية.نت

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قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي أدت فيه توترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات النفط بينما واصلت أوبك وحلفاؤها مساعيهم لزيادة إنتاجهم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.0% إلى 88.76 دولار للبرميل، منهية تراجعا بلغ 0.6% يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا أو 1.0% إلى 86.00 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.5% يوم الجمعة.

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وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو 2% مسجلين أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014. وارتفعت الأسعار أكثر من 10% حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز "ما زال المستثمرون متفائلين بسبب المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط بينما استمرت أوبك + في الفشل في الوصول إلى هدفها الإنتاجي."

وأضاف "توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة وسط طقس بارد زاد الضغط أيضا".

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