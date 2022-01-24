سوناطراك الجزائرية ترفع سعر بيع الخام الصحراوي في فبراير 

قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الاثنين، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي لتحميل فبراير/ شباط بعلاوة 2.70 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ.

وكانت العلاوة 1.60 دولار لشحنات يناير/كانون الثاني، وفق رويترز.

مادة اعلانية

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن زرداني رشيد، نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والتخطيط في شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك، قوله اليوم الأحد، إن الشركة تعتزم تدشين أول عملية حفر بحري للتنقيب عن النفط في 2023.

وكان توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، قال للتلفزيون الجزائري مؤخراً، إن الجزائر ستستثمر 39 مليار دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2022 و2026، للحفاظ على إنتاجها من الهيدروكربونات.

وأضاف حكار أنه من بين 39 مليار دولار، سيتم استثمار 6 مليارات دولار في 2022.

وتأتي 95% من إيرادات الجزائر الخارجية من مبيعات النفط والغاز.