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سوناطراك الجزائرية ترفع سعر بيع الخام الصحراوي في فبراير 

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شركة سوناطراك الجزائرية
شركة سوناطراك الجزائرية
الجزائر

سوناطراك الجزائرية ترفع سعر بيع الخام الصحراوي في فبراير

بعلاوة أعلى من المسجلة في يناير

دبي - العربية.نت

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قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الاثنين، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي لتحميل فبراير/ شباط بعلاوة 2.70 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ.

وكانت العلاوة 1.60 دولار لشحنات يناير/كانون الثاني، وفق رويترز.

سوناطراك الجزائرية تعتزم استثمار 39 مليار دولار حتى 2026 طاقة اقتصاد الجزائر سوناطراك الجزائرية تعتزم استثمار 39 مليار دولار حتى 2026

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن زرداني رشيد، نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والتخطيط في شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك، قوله اليوم الأحد، إن الشركة تعتزم تدشين أول عملية حفر بحري للتنقيب عن النفط في 2023.

وكان توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، قال للتلفزيون الجزائري مؤخراً، إن الجزائر ستستثمر 39 مليار دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2022 و2026، للحفاظ على إنتاجها من الهيدروكربونات.

وأضاف حكار أنه من بين 39 مليار دولار، سيتم استثمار 6 مليارات دولار في 2022.

وتأتي 95% من إيرادات الجزائر الخارجية من مبيعات النفط والغاز.

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