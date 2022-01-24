.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صندوق مصر السيادي للعربية: هيكلة الوطنية للبترول لطرحها بالبورصة

  • الخط
بورصة مصر البورصة المصرية جرس التداول
بورصة مصر
اقتصاد مصر

صندوق مصر السيادي للعربية: هيكلة الوطنية للبترول لطرحها بالبورصة

رئيس الصندوق يتوقع أن يكون الطرح خلال العام الحالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، في مقابلة مع "العربية" أن إعادة الهيكلة القانونية للشركة الوطنية للبترول، تمهد لطرحها في البورصة المصرية العام الحالي.

من جهة ثانية قرر وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، تعيين علاء البطل رئيساً للهيئة العامة للبترول، خلفا للمهندس عابد عز الرجال لبلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف البيان، أنه تم تعيين نائل عبد الرحمن درويش رئيسا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة.

كورونا يقتل شخصاً كل 12 ثانية.. لكن نهايته ممكنة بـ2022 فيروس كورونا فيروس كورونا كورونا يقتل شخصاً كل 12 ثانية.. لكن نهايته ممكنة بـ2022

كما تقرر تعيين المهندس علاء عادل حجر، رئيسا للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول.

يذكر أن العام الماضي، شهد طرح 3 شركات بحصيلة 7.95 مليار جنيه فيما استقبلت البورصة 5 إدراجات من بينهم 3 شركات ناتجة عن التقسيم وهي (أوراسكوم للاستثمار القابضة- الحديد والصلب للمناجم - تنمية للاستثمار العقاري)، كما تم إدراج (انتجريتيد دياجنوستكس - المشروعات الصناعية) بالإضافة إلى طرح حصة في السوق الثانوي من شركة أبوقير للأسمدة والتي نالت زخماً كبير من قبل المؤسسات المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أميركا تعمل على ردع روسيا بشأن أوكرانيا وتتحاشى استفزازها أميركا تعمل على ردع روسيا بشأن أوكرانيا وتتحاشى استفزازها
اكتشف المزيد