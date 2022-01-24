صندوق مصر السيادي للعربية: هيكلة الوطنية للبترول لطرحها بالبورصة

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، في مقابلة مع "العربية" أن إعادة الهيكلة القانونية للشركة الوطنية للبترول، تمهد لطرحها في البورصة المصرية العام الحالي.

من جهة ثانية قرر وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، تعيين علاء البطل رئيساً للهيئة العامة للبترول، خلفا للمهندس عابد عز الرجال لبلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

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وأضاف البيان، أنه تم تعيين نائل عبد الرحمن درويش رئيسا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة.

كما تقرر تعيين المهندس علاء عادل حجر، رئيسا للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول.

يذكر أن العام الماضي، شهد طرح 3 شركات بحصيلة 7.95 مليار جنيه فيما استقبلت البورصة 5 إدراجات من بينهم 3 شركات ناتجة عن التقسيم وهي (أوراسكوم للاستثمار القابضة- الحديد والصلب للمناجم - تنمية للاستثمار العقاري)، كما تم إدراج (انتجريتيد دياجنوستكس - المشروعات الصناعية) بالإضافة إلى طرح حصة في السوق الثانوي من شركة أبوقير للأسمدة والتي نالت زخماً كبير من قبل المؤسسات المالية.