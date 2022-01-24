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موانئ أبوظبي: شراكة مع إيني لإنشاء قاعدة لوجستية بميناء مغرق

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يعتبر ميناء خليفة أحد أكبر مشاريع البنى التحتية في الإمارات
موانئ بأبوظبي
أبوظبي

موانئ أبوظبي: شراكة مع إيني لإنشاء قاعدة لوجستية بميناء مغرق

بهدف دعم عمليات الحفر البحرية وتعزيز نمو قطاع الطاقة في الإمارات

دبي - العربية.نت

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أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن مجموعة موانئ أبوظبي وقعت اتفاقية شراكة مع شركة إيني الإيطالية لإنشاء قاعدة لوجستية في ميناء مغرق، بمنطقة الظفرة.

وأضاف أن إنشاء هذه القاعدة اللوجستية يأتي بهدف دعم عمليات الحفر البحرية وتعزيز الكفاءة والنمو في قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

رحب سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي، بانضمام شركة "إيني" إلى مجتمع أعمال القطاع البحري المزدهر في منطقة الظفرة، خصوصاً أنها تعد إحدى أكبر الشركات العالمية وأكثرها تأثيراً في قطاع الطاقة العالمي وتقود العديد من العمليات البحرية الخاصة بالطاقة حول العالم.

وقال: "يوفر هذا التعاون لشركة (إيني) إمكانية العمل بأعلى درجات الكفاءة بالقرب من مرافق الحفر البحرية التابعة لها، إذ يمكنها الاستفادة من أحدث مرافق البنية التحتية الرائدة التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي، فضلاً عن الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها ميناء مغرق في مجال خدمات الدعم البحري".

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