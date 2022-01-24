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وزير البترول المصري للعربية: بدء تصدير الغاز للبنان خلال شهرين

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طارق الملا
وزير البترول المصري، طارق الملا
اقتصاد مصر

وزير البترول المصري للعربية: بدء تصدير الغاز للبنان خلال شهرين

طارق الملا: الإعلان قريبا عن فوز 4 شركات فى مزايدة الذهب الثانية

دبي - العربية.نت

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كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، في لقاء مع "العربية" أن فائض الميزان التجاري البترولي سجل خلال العام المالي الماضي 600 مليون دولار، كما حقق رقما إيجابيا في النصف الأول من العام المالي الحالي.

أفاد الملا بوجود محادثات مع إسرائيل لزيادة كميات الغاز المسال المصدر عن طريق مصر لزيادة الكميات.

كما كشف عن وجود "مشاكل فنية عطلت البدء في تصدير الغاز إلى لبنان ومنتظر البدء خلال شهرين".

تتوقع مصر بدء تصدير من 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى لبنان.

وقال وزير البترول إنه "سيجري الإعلان قريبا عن فوز 4 شركات في مزايدة الذهب الثانية".

كانت مصر وقعت العام الماضي اتفاقيات بترولية مع شركات أجنبية تستهدف جذب استثمارات قد تصل إلى 5 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة.

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