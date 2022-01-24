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"هيستريا زائفة" هكذا وصفت روسيا اتهامها بقطع إمدادات الطاقة عن أوروبا

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خط أنابيب يامال الروسي للغاز
خط أنابيب يامال الروسي للغاز
اقتصاد روسيا

"هيستريا زائفة" هكذا وصفت روسيا اتهامها بقطع إمدادات الطاقة عن أوروبا

بيسكوف: موسكو ضمنت أمن الطاقة أثناء أكثر الأوقات توترا في العلاقات

موسكو – رويترز

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قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن روسيا مورد موثوق به للطاقة إلى أوروبا حتى في الأوقات الصعبة في العلاقات بين الجانبين، ووصف تقارير في وسائل إعلام بريطانية بأن موسكو قد تقطع إمدادات الطاقة إذا فرضت عقوبات عليها بأنها "هيستريا زائفة".

وإمدادات الطاقة في بؤرة الاهتمام بينما تتعهد كل من الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على موسكو إذا غزت أوكرانيا.

وتعتمد أوروبا على روسيا في حوالي 35 من حاجاتها من الغاز وهي أيضا مستورد رئيسي للنفط الروسي الذي يصل إليها من خلال خطوط أنابيب وموانئ بحرية. وقفزت أسعار الغاز الأوروبية 14% اليوم مع تزايد التوترات بشأن حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر بالهاتف اليوم الاثنين: "في أكثر الأوقات توترا في علاقاتنا، كانت روسيا ضامنا يعتمد عليه لأمن الطاقة لأوروبا".

ويتهم ساسة أوروبيون شركة غازبروم الروسية للغاز بحجب إمدادات، مما يساهم في الصعود الحاد للأسعار في السوق الفورية.

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