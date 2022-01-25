مسؤول أميركي: خطة طوارئ لإمدادات الطاقة في أوروبا في ظل الأزمة مع روسيا
العقوبات المحتملة على روسيا قد تشمل قيوداً غير مسبوقة على صادرات التكنولوجيا
قال مسؤول أميركي، اليوم الثلاثاء، إن هناك خطة طوارئ لإمدادات الطاقة في أوروبا في ظل الأزمة مع روسيا.
وذكر المسؤول أن حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدّها واشنطن للرد على أي غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيودا غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية.
وتابع المسؤول: "نتحدّث عن تكنولوجيا متقدمة نصممها وننتجها"، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتكنولوجيا صناعة الطيران وهو ما "سيضرب بشدة طموحات الرئيس الروسي الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع"، وفقا لما نقلته فرانس برس.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي مع بقاء تعافي الإنتاج بطيئا بعد موجة شديدة البرودة، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية للغاز نحو 16%، بفعل التوترات بين روسيا أوكرانيا ومخاوف بأن تقطع روسيا إمدادات الغاز إلى بقية أوروبا.
يشار إلى أن الأسعار العالمية مرتفعة حوالي 6 مرات عن العقود الآجلة الأميركية مع تزاحم شركات المرافق حول العالم على شحنات الغاز الطبيعي المسال لسد النقص في المخزونات في أوروبا وتلبية طلب يتزايد سريعا في آسيا.
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