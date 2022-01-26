النفط
أميركا تقوم بثاني أكبر سحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي على الإطلاق
يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة الأميركية للإفراج عن 50 مليون برميل
ذكرت وزارة الطاقة الأميركية، أمس، أنها ستسحب 13.4 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي وهو ثاني أكبر سحب من الاحتياطي على الإطلاق.
يأتي ذلك في إطار الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي في نوفمبر الماضي للإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي في خطوة منسقة مع دول عدة بينها الصين لاحتواء زيادة أسعار البترول.
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وبحسب وزارة الطاقة فإن الإدارة سحبت ما يقرب من 40 مليون برميل نفط من احتياطاتها منذ إعلان الخطة.
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