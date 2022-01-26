أوبك بلس
مصدر: أوبك+ ستتمسك على الأرجح بالسياسة الحالية حتى اجتماع 2 فبراير
استبعدت أغلب المصادر اتخاذ قرار جديد في الاجتماع
قالت عدة مصادر في أوبك+ إن المجموعة ستلتزم على الأرجح بالزيادة المخطط لها في مستوى إنتاج النفط المستهدف لشهر مارس/آذار عندما تجتمع يوم الأربعاء المقبل إذ تعتقد أن الطلب يتعافى رغم احتمالات التراجع التي تتسبب فيها الجائحة والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة.
وبينما قال مصدران من أوبك+ إن سعر النفط الذي بلغ أعلى مستوى في سبع سنوات قرب 90 دولارا للبرميل قد يدفع المجموعة إلى التفكير في خطوات أخرى، استبعدت أغلب المصادر اتخاذ قرار جديد في الاجتماع الذي يعقد عبر الإنترنت في الثاني من فبراير/شباط.
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وذكر مصدر روسي لرويترز أن موسكو قلقة من أن يؤدي صعود الأسعار إلى عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة للازدهار من جديد.
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