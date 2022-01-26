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معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأميركية بـ 872 ألف برميل خلال أسبوع

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مخزونات النفط الأميركي
مخزونات النفط الأميركي
النفط

معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأميركية بـ 872 ألف برميل خلال أسبوع

مخزونات البنزين زادت بـ 2.4 مليون برميل

دبي - العربية.نت

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قالت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي إن مخزونات كل من النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بمقدار 872 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 يناير/ كانون الثاني. وسجلت مخزونات البنزين زيادة قدرها 2.4 مليون برميل بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.2 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في السابع من يناير/ كانون الثاني إلى 413.3 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.9 مليون برميل.

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