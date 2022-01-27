البيت الأبيض يقول إنه يواجه تحديات في تنويع إمدادات الطاقة إلى أوروبا

قال البيت الأبيض الأربعاء إنه يواجه تحديات في العثور على مصادر بديلة لإمدادات الطاقة إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا وتعطلت تدفقات الطاقة من روسيا، لكنه أضاف أنه سيواصل المحادثات مع شركات ودول.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين عندما سئلت عن تقارير بأن الصناعة ليس لديها طاقة فائضة تذكر لتقديم إمدادات الطاقة المطلوبة، "لا شك أنه توجد تحديات لوجستية، خصوصا في نقل الغاز الطبيعي."

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وأضافت قائلة "ذلك جزء من مناقشاتنا مع الكثير من الشركات والدول... لكن هذه المحادثات مستمرة ونحن لا ننوي الفشل".