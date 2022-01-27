اقتصاد أوروبا
البيت الأبيض يقول إنه يواجه تحديات في تنويع إمدادات الطاقة إلى أوروبا
المتحدثة باسم البيت الأبيض: توجد تحديات لوجستية خصوصا في نقل الغاز الطبيعي
قال البيت الأبيض الأربعاء إنه يواجه تحديات في العثور على مصادر بديلة لإمدادات الطاقة إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا وتعطلت تدفقات الطاقة من روسيا، لكنه أضاف أنه سيواصل المحادثات مع شركات ودول.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين عندما سئلت عن تقارير بأن الصناعة ليس لديها طاقة فائضة تذكر لتقديم إمدادات الطاقة المطلوبة، "لا شك أنه توجد تحديات لوجستية، خصوصا في نقل الغاز الطبيعي."
مادة اعلانية
وأضافت قائلة "ذلك جزء من مناقشاتنا مع الكثير من الشركات والدول... لكن هذه المحادثات مستمرة ونحن لا ننوي الفشل".
اقرأ أيضاً
-
مصر تعيد فتح ميناء شرم الشيخ بعد إغلاقه لفترة وجيزة لظروف الطقسقالت هيئة موانئ البحر الأحمر إن مصر أعادت فتح ميناء شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بعد إغلاقه في وقت سابق من يوم الأربعاء لسوء الأحوال الجوية.وأضافت ... اقتصاد
-
الفيدرالي الأميركي يضع حدّاً للغموض ويتّجه لرفع أسعار الفائدةاللجنة الفيدرالية: رفع الفائدة مناسب مع نسبة تضخم أعلى من 2% وسوق عمل قوي أسواق المال
-
واشنطن: نورد ستريم 2 لن يمضي قدما إذا غزت روسيا أوكرانياالخط يتجاوز دولة العبور التقليدية أوكرانيا عبر قاع بحر البلطيق طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية