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واشنطن: نورد ستريم 2 لن يمضي قدما إذا غزت روسيا أوكرانيا

  • الخط
خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي
خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي
اقتصاد روسيا

واشنطن: نورد ستريم 2 لن يمضي قدما إذا غزت روسيا أوكرانيا

الخط يتجاوز دولة العبور التقليدية أوكرانيا عبر قاع بحر البلطيق

واشنطن - رويترز

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس يوم الأربعاء إن خط أنابيب نورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا لن يمضي قدما إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وأضاف برايس للإذاعة الوطنية العامة "أريد أن أكون واضحا للغاية: إذا غزت روسيا أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فلن يمضي نورد ستريم 2 قدما... لن أخوض في التفاصيل. سنعمل مع ألمانيا لضمان عدم حدوث ذلك".

ويستهدف مشروع نورد ستريم 2 الأكثر إثارة للانقسام في أوروبا مضاعفة كمية الغاز المتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، متجاوزا دولة العبور التقليدية أوكرانيا، عبر قاع بحر البلطيق.

ويواجه المشروع مقاومة داخل الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة وكذلك من أوكرانيا، على أساس أنه يزيد من اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا ويحرم كييف من رسوم العبور، في وقت يشهد مواجهة أوسع بين موسكو والغرب.

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