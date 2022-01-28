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ارتفاع طفيف لأسعار النفط.. وبرنت يتماسك فوق 88 دولاراً

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

ارتفاع طفيف لأسعار النفط.. وبرنت يتماسك فوق 88 دولاراً

خام برنت صعد بنسبة 0.61%

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها ظلت دون مستوى 90 دولارا للبرميل الأعلى في سبع سنوات، الذي سجلته يوم الأربعاء الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.61% لتصل إلى 88.69 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.75% لتصل إلى 87.27 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد زادت الأربعاء إذ صعد خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ سبع سنوات وسط توتر بين روسيا والغرب. وزادت التهديدات التي تتعرض لها الإمارات من جانب ميليشيا الحوثي اليمنية من اضطرابات سوق النفط.

وروسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، على خلاف متصاعد مع الغرب بشأن أوكرانيا، مما يثير مخاوف من احتمال تعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا، على الرغم من أن المخاوف تتركز على إمدادات الغاز وليس الخام.

وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب "السوق متقلبة للغاية بفعل الأنباء عن تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا. هناك حالة من الضبابية بشأن ما سيحدث".

لكن الأسعار تأثرت سلبا، أمس، أيضا بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأربعاء إن من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في مارس/ آذار وإنه يعتزم إنهاء مشتريات السندات في نفس الشهر لكبح التضخم.

وصعد الدولار بعد الإعلان، مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الحائزين على عملات أخرى. وصعد مؤشر الدولار اليوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ يوليو/ تموز 2021.

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