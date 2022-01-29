العراق: بدء تنفيذ اتفاق توتال بـ 27 مليار دولار خلال الربع الأول 2022

أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن بيان لوزارة النفط بأن الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية سيدخل حيز التنفيذ بالربع الأول من العام الحالي 2022.

ستقوم شركة توتال ببناء أربعة مشاريع طاقة عملاقة في جنوب العراق بموجب اتفاق قيمته 27 مليار دولار تم توقيعه في بغداد في سبتمبر /أيلول.

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كشفت وزارة النفط العراقية، في وقت سابق تفاصيل مشاريع شركة توتال الفرنسية في العراق، فيما كشفت عن القيمة الاستثمارية لها.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن "شركة توتال الفرنسية دخلت في تطوير 4 مشاريع باستثمارات نحو 27 مليار دولار".

وذكر أن المشاريع تتضمن مشروع مد خط الأنبوب البحري ومشروع تطوير حقل أرطاوي، فضلا عن استثمار الغاز بطاقة 600 مليون قدم قياسية على مرحلتين اثنتين ومشروع استثمار واحد جيجا من الطاقة الشمسية.