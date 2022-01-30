"سبارك": 41 شركة سعودية وأجنبية في المدينة باستثمارات 3 مليارات دولار

قالت المدير التنفيذي بمدينة الطاقة للتشغيل، المشغل الرئيسي لمدينة الملك سلمان للطاقة " سبارك "، إيناس الأشقر، إن البنية التحتية للمدينة، شارفت على الانتهاء من مرحلتها الأولى حيث ستفتتح قبل نهاية العام 2024.

وأضافت أن نسبة الإنجاز في البنى التحتية تجاوزت 70% تشمل شبكات الاتصالات والصرف الصحي والمياه والكهرباء بالإضافة إلى شبكة الطرق داخل المدينة.

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وأوضحت أن المباني الأساسية التي تشمل مركز رعاية أولية ومعرض ومبنى إداري، سيتم الانتهاء من إنشائها خلال النصف الأول من 2022، نقلاً عن صحيفة "الرياض".

وأضافت إيناس الأشقر، أنه تمت الموافقة لـ 41 شركة سعودية وأجنبية بإقامة منشآتهم في مدينة الملك سلمان للطاقة حتى الآن، بإجمالي استثمارات بلغت 3 مليارات دولار، ومن شأن هذه الاستثمارات خلق 1200 فرصة عمل للشباب السعودي، والتي خصص لشركاتها ما يقارب 90% من الأراضي الصناعية بالمرحلة الأولى لـ "سبارك".

وقالت المدير التنفيذي بمدينة الطاقة للتشغيل، إن شركتين أجنبيتين بدأتا بالفعل دورتها الإنتاجية في مدينة "سبارك"، وستبدأ 7 شركات إضافية المرحلة الإنتاجية خلال عام 2022.

وأضافت أن "سبارك" تسير بنجاح على خطى واعدة بخلق 100 ألف وظيفة بحلول 2035، وستركز "سبارك" على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة القادمة، بحيث تحظى الكفاءات والشركات الوطنية على إجمالي تلك الفرص.

وكشفت إيناس الأشقر عن تشغيل أول محطة توزيع الكهرباء عالية التيار في ديسمبر الماضي بجهد 380 كيلو فولت، فيما تم تشغيل محطتين إضافيتين لتوزيع الكهرباء في الأسبوع الماضي بجهد 115 كيلو فولت، مع محطة ثالثة سيتم تشغيلها خلال الأيام المقبلة، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية الإجمالية بـ 500 ميغا واط. وأشارت إلى البدء في أعمال إنشاء الميناء الجاف، والذي سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع خلال 48 شهرا، مؤكدة، أن المفاوضات وصلت للمراحل النهائية مع الشركة اللوجستية المشغلة، حيث سيتم الإعلان عن موعد توقيع العقد وإنشاء الشراكة الاستراتيجية ما بينها وبين "سبارك" قريبا.

وأوضحت المدير التنفيذي بمدينة الطاقة للتشغيل، أن "سبارك" ستقوم بتزويد الشركات التي تعتمد أعمالها على الغاز ، من خلال إنجاز شبكة غاز طبيعي، لدعم إنتاجهم، مضيفة أن أرامكو السعودية وقعت عقدا مع شركة أجنبية لتخصيص أرض بمساحة واحد كيلومتر مربع لبناء مصانع جاهزة للخدمات المساندة، بحيث توفر مصانع جاهزة بنحو 6 أحجام مختلفة.

وأشارت إلى أن الشركة ملتزمة بتوفير جميع الخدمات لمستأجري مصانعها من المواد الأولية وكذلك متطلبات التشغيل، مؤكدة، أن الشركة ستبدأ في عملية الإنشاء في الأسابيع المقبلة، موضحة، أن إنجاز المشروع سيكون في 48 شهرا وفي خلال مرحلة واحدة.

وأكدت تفوق وتيرة تنفيذ المشروع التقديرات الأولية والتي قدرت إنجاز المرحلة الأولى بخمس سنوات والمرحلة الثانية بخمس سنوات أخرى والمرحلة الثالثة بخمس سنوات أخيرة، حيث تبلغ مساحة "سبارك" 50 كم مربع، مشيرة إلى أن الأعمال أنجزت قبل حلول 2025 كما خطط لها مبدئيا.

ولفتت الأشقر ، إلى أن "سبارك" في خضم إعادة دراسة التصاميم الهندسية الأولية للمراحل المتبقية من المدينة بهدف التخطيط المستقبلي بشكل أكثر فاعلية، مع الأخذ في الاعتبار الحد من الضرر البيئي والانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن التصاميم الهندسية الجديدة ستحدد سقف زمني أكثر طموحا مقارنة بالتخطيطات السابقة.

وأضافت أن المرحلة الثانية من مدينة "سبارك" ستبدأ بمجرد الانتهاء من التصاميم الهندسية الجديدة للمدينة بشكل كامل، والتي متوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2022 والتي تتضمن المعطيات الحديثة في مجال الطاقة والمدن الذكية، نافية وجود خطط للدخول في الطاقة النووية في مدينة "سبارك".