الطاقة الدولية: استهلاك الغاز الطبيعي عالميا يرتفع 4.6% خلال 2021

أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية، قفزة في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي عالميا خلال العام الماضي بنحو 4.6% على أساس سنوي فيما توقع تراجعا طفيفا للطلب في النصف الثاني من هذا العام.

وسجل استهلاك الغاز في أوروبا قفزة بنحو 5.5% إلى 552 مليار متر مكعب خلال العام الماضي.

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ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك في أوروبا بـ 4.5% خلال 2022 إلى 527 مليار متر مكعب، مع استمرار ارتفاع الأسعار التي دفعت الفحم لأن يكون أكثر قدرة على المنافسة في إنتاج الطاقة.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا عند 26 دولارا و27 دولارا لكل مليون وحدة حرارية على التوالي، وهي معدلات قياسية مدعومة بانخفاض المخزونات وتراجع الطلب.

ورجحت وكالة الطاقة الدولية بقاء أسعار الغاز مرتفعة حتى منتصف العام الحالي عند تحسن المعروض.