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سعر البيع الرسمي للخام العماني يرتفع إلى 83.62 دولار للبرميل في مارس 

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منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
أسعار النفط

سعر البيع الرسمي للخام العماني يرتفع إلى 83.62 دولار للبرميل في مارس

بزيادة 10.48 دولار للبرميل

سنغافورة -رويترز

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أظهرت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى بيانات بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في مارس/ آذار سيزيد 10.48 دولار ليصل إلى 83.62 دولار للبرميل.

وسعر البيع الرسمي لشحنات مارس/آذار من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام على مدار يناير/ كانون الثاني لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي تحدد عند 83.57 دولار للبرميل في مارس/ آذار، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.05 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات والتي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث أدت الاضطرابات السياسية‭ ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0% إلى 90.95 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا أو 1.1% إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.

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