سعر البيع الرسمي للخام العماني يرتفع إلى 83.62 دولار للبرميل في مارس 

أظهرت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى بيانات بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في مارس/ آذار سيزيد 10.48 دولار ليصل إلى 83.62 دولار للبرميل.

وسعر البيع الرسمي لشحنات مارس/آذار من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام على مدار يناير/ كانون الثاني لعقد شهر أقرب استحقاق.

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وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي تحدد عند 83.57 دولار للبرميل في مارس/ آذار، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.05 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات والتي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث أدت الاضطرابات السياسية‭ ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0% إلى 90.95 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا أو 1.1% إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.