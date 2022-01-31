اقتصاد اليابان
واردات اليابان من النفط الخام تسجل أول زيادة سنوية منذ 9 سنوات
انتعشت الواردات النفطية العام الماضي مع تعافي الطلب على الوقود
أظهرت بيانات أولية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الاثنين، أن واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت 0.5% إلى 2.49 مليون برميل يوميا في عام 2021، مقارنة بمستواها قبل عام، لتسجل بذلك أول زيادة منذ 9 سنوات.
وانتعشت الواردات النفطية العام الماضي مع تعافي الطلب على الوقود في أعقاب ركود نجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا في العام السابق.
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