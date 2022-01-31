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واردات اليابان من النفط الخام تسجل أول زيادة سنوية منذ 9 سنوات

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اليابان - اقتصاد
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اقتصاد اليابان

واردات اليابان من النفط الخام تسجل أول زيادة سنوية منذ 9 سنوات

انتعشت الواردات النفطية العام الماضي مع تعافي الطلب على الوقود

طوكيو - رويترز

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أظهرت بيانات أولية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الاثنين، أن واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت 0.5% إلى 2.49 مليون برميل يوميا في عام 2021، مقارنة بمستواها قبل عام، لتسجل بذلك أول زيادة منذ 9 سنوات.

وانتعشت الواردات النفطية العام الماضي مع تعافي الطلب على الوقود في أعقاب ركود نجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا في العام السابق.

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