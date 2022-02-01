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تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء

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Halil Dogan, a gas pipeline worker, checks the valves at the Yapracik installations of Turkey's state-run BOTAS gas company on the outskirts of Ankara, Turkey, Friday, Jan. 9, 2009. (AP)
خطوط غاز شركة بوتاس التركية
اقتصاد تركيا

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء

بنسبة 14.1% اعتبارا من فبراير

إسطنبول – رويترز

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قالت شركة توزيع الغاز الطبيعي التركية بوتاس في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء 14.1% اعتبارا من فبراير/شباط.

وأبقت الشركة أسعار الغاز للاستخدام الصناعي وأسعار الغاز للمستهلكين دون تغيير.

كانت شركة بوتاس الحكومية، قد رفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% للمنازل و15% لمحطات الطاقة و50% للمصانع اعتبارًا من مطلع يناير 2022.

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وقدرت صحيفة Haberturk المحلية ارتفاع أسعار الكهرباء بين 52% و130% للأسر، حيث تحولت البلاد إلى نظام تعرفة تدريجي.

بموجب النظام الجديد، ستدفع الأسر 1.37 ليرة (0.09 دولار) لكل كيلووات/ ساعة للكهرباء حتى 150 كيلووات /ساعة من الاستخدام شهريًا، و2.06 ليرة (0.14 دولار) لكل كيلووات/ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز هذا الحد اعتبارًا من 1 يناير 2022.

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