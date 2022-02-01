تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء
بنسبة 14.1% اعتبارا من فبراير
قالت شركة توزيع الغاز الطبيعي التركية بوتاس في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء 14.1% اعتبارا من فبراير/شباط.
وأبقت الشركة أسعار الغاز للاستخدام الصناعي وأسعار الغاز للمستهلكين دون تغيير.
كانت شركة بوتاس الحكومية، قد رفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% للمنازل و15% لمحطات الطاقة و50% للمصانع اعتبارًا من مطلع يناير 2022.
وقدرت صحيفة Haberturk المحلية ارتفاع أسعار الكهرباء بين 52% و130% للأسر، حيث تحولت البلاد إلى نظام تعرفة تدريجي.
بموجب النظام الجديد، ستدفع الأسر 1.37 ليرة (0.09 دولار) لكل كيلووات/ ساعة للكهرباء حتى 150 كيلووات /ساعة من الاستخدام شهريًا، و2.06 ليرة (0.14 دولار) لكل كيلووات/ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز هذا الحد اعتبارًا من 1 يناير 2022.
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