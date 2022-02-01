رويترز: لجنة أوبك+ لم تناقش زيادة بأكثر من 400 ألف برميل

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها اليوم الثلاثاء أن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تنهي اجتماعها، ولم تناقش زيادة بأكثر من 400 ألف ب/ي في إنتاج النفط بدءا من مارس المقبل.

توقع بنك الاستثمار غولدمان ساكس، أن تعلن أوبك+ عن زيادة أكبر من المتوقع في الإنتاج، مع ارتفاع أسعار نفط برنت إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل.

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وقال البنك إن نتيجة اجتماع الأربعاء لا تزال "متوازنة بالتساوي" بين زيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً لشهر مارس وزيادة أكبر.

وكتب محللو غولدمان ساكس في تقرير: "نرى إمكانية متزايدة لتكثيف أسرع في هذا الاجتماع، بالنظر إلى وتيرة الارتفاع الأخير والضغط المحتمل من الدول المستوردة". "قد تكون مجموعة المنتجين أكثر قلقا من التحول المتشدد للبنك المركزي الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وعائدات النفط في وقت لاحق من هذا العام".

وأفاد محللو البنك بأن مثل هذه الخطوة من قبل أوبك+ ستؤدي إلى موجة قصيرة المدى لأسعار النفط الخام ولن تغير وجهة نظر البنك الصعودية.