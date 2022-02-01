صادرات النفط العراقية تسجل 3.2 مليون برميل يوميا في يناير
العراق يلتزم باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج
قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 3.2 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.
وتوقع مساعد مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، الأسبوع الماضي، أن متوسط صادرات النفط العراقي نحو 3.2 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني، فيما سترتفع الصادرات إلى 3.3 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط.
ويلتزم العراق باتفاق مجموعة أوبك + لخفض الإنتاج والتي أقرت زيادات تدريجية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا منذ أغسطس 2021.
زادت إيرادات العراق من النفط خلال الشهر نفسه إلى 8.27 مليار دولار، حيث بلغ متوسط سعر البرميل 83.246 دولار. كان العراق قد باع الخام في ديسمبر /كانون الأول بسعر متوسط يتجاوز 72 دولارا للبرميل.
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