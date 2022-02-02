طاقة
أسعار الغاز الطبيعي الأميركي تقفز أكثر من 15%
بفعل هبوط في الإنتاج
قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 15% اليوم الأربعاء مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2021 وسط أحوال جوية شديدة البروة وتوقعات بأن تستمر الموجة الباردة في أرجاء الولايات المتحدة حتى منتصف فبراير/ شباط على الأقل.
وارتفعت العقود الأميركية للغاز تسليم مارس/ آذار 71.7 سنت، أو 15.1%، إلى 5.468 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الساعة 1624 بتوقيت جرينتش، وهو ما يضع العقد في مسار نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ 27 يناير/ كانون الثاني عندما قفز 46% إلى أعلى مستوى للتسوية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008.
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